«А у меня сегодня небольшой юбилей»: постройневшая Седокова рассказала, как изменилась ее жизнь без спиртного

Певица Анна Седокова решила кардинально изменить свою жизнь. В первую очередь исполнительница отказалась от пагубной привычки, которая отражалась на ее здоровье и приводила к опасным ситуациям. Звезда вот уже месяц как не пьет алкоголь и заметно изменилась за это время, пишет «Общественная служба новостей».

Преображение звезды началось после скандального случая — на одном из выступлений она упала на сцене. Теперь в стрессовых ситуациях Седокова обходится без употребления алкоголя. За месяц правильного образа жизни она похудела до 69 килограммов. Кроме того, певица перестала питаться вредными продуктами. В подтверждение своих слов о внешних изменениях исполнительница опубликовала серию кадров в купальнике. Фанаты, увидев их, пришли в восторг.

«А у меня сегодня небольшой юбилей. Ровно месяц как я отказалась от алкоголя и вредного питания. Месяц проработки себя и своих чувств и слабостей. Месяц верных решений», — поделилась Анна.

Не так давно звезде показалось, что она нарушила режим и может вернуться в былую форму. Однако опасение оказалось напрасным. Выпитые ей спиртные напитки были всего лишь игрой воображения во сне. Поэтому Седокова вновь с гордостью вспоминает о свей силе воли и результатах правильного месяца.

Ранее о своих проблемах с алкоголем рассказал певец Леонид Агутин. Он поведал журналистам, что в начале карьеры злоупотреблял спиртным и не мог остановиться. Оно придавало звезде творческих сил. Позже исполнитель решил отказаться от пагубной привычки. Теперь Агутин может позволить себе выпить, если впереди ждут выходные. Такой же философии, по словам певца, придерживается его коллега Сергей Шнуров.