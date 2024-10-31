Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения
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Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения. Актриса трогательно поздравила супруга в соцсети.
30 октября 2024 года Иван отметил 34-летие. В честь этого события Диана посвятила мужу пост. Она опубликовала домашний снимок и лаконично его подписала.
«С днем рождения! Просто будь, папа», — высказалась артистка.
На снимке Диана запечатлена в красном свитере и шортах. Пожарская распустила волосы и улыбнулась в камеру. Иван надел коричневую толстовку, отдав предпочтение спортивному стилю.
Фолловеры отметили, что супруги «такие естественные и красивые».
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