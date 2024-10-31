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Опубликовано 31 октября 2024, 14:29
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Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения

Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения

© Starface.ru

Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения. Актриса трогательно поздравила супруга в соцсети.

30 октября 2024 года Иван отметил 34-летие. В честь этого события Диана посвятила мужу пост. Она опубликовала домашний снимок и лаконично его подписала.

«С днем рождения! Просто будь, папа», — высказалась артистка.

На снимке Диана запечатлена в красном свитере и шортах. Пожарская распустила волосы и улыбнулась в камеру. Иван надел коричневую толстовку, отдав предпочтение спортивному стилю.

Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фолловеры отметили, что супруги «такие естественные и красивые».

Ранее мы писали, что Иван Янковский вынужден оправдываться в день рождения после четырех переносов премьеры сериала. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса из «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась без макияжа на отдыхе в Греции.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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