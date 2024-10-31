Диана Пожарская снялась в объятиях мужа Ивана Янковского в день его рождения. Актриса трогательно поздравила супруга в соцсети.

30 октября 2024 года Иван отметил 34-летие. В честь этого события Диана посвятила мужу пост. Она опубликовала домашний снимок и лаконично его подписала.

«С днем рождения! Просто будь, папа», — высказалась артистка.

На снимке Диана запечатлена в красном свитере и шортах. Пожарская распустила волосы и улыбнулась в камеру. Иван надел коричневую толстовку, отдав предпочтение спортивному стилю.