«Всё решится»: Иван Янковский вынужден оправдываться в день рождения после четырех переносов премьеры сериала

Актер Иван Янковский в день рождения оказался вынужден оправдываться после четырех переносов премьеры сериала «Преступление и наказание». Он заявил, что «всё как-то решится».

Соответствующий пост появился в личном блоге актера в день его рождения.

Янковский на свое 34-летие выложил детское фото. Под ним актер поблагодарил всех за поздравление и написал: «Насчет ПиНа не переживайте, все как-то решится».

Сериал – одна из ожидаемых премьер в этом году. В нем снялись Любовь Аксенова и Юлия Снигирь. Первые серии ждали в «Кинопоиске» в ночь с 25 на 26 октября. Затем выход сериала назначили на 27 число, но за час до выхода было снова объявлено о переносе. Зрителя пообещали познакомить с проектом 29 числа, но чуда не случилось. Пока неясно, состоится ли премьера 30 октября. Подписчики заговорили, что отмена может быть связана с появлением неугодных артистов в фильме или сценами, которые попросили вырезать.

Ранее жена Янковского Диана Пожарская рассказала о реакции актера на откровенные сцены с ее участием.