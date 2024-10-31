Актриса из «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась без макияжа на отдыхе в Греции
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Актриса из «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась без макияжа на отдыхе в Греции. Лиза поделилась новым кадром в соцсети.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян находятся на семейном отдыхе в Греции. Пара активно проводит время, смотря окрестности. Актриса подробно рассказывает о поездке и делится яркими снимками. На последней публикации Моряк запечатлела себя в белом купальнике без макияжа на фоне моря. Актриса распустила волосы и дополнила пляжный образ вязаной сумкой.
Ранее Лиза Моряк заявила, у Сарика Андреасяна начались галлюцинации из-за болезни. Актриса пожаловалась на высокую температуру мужа, которая не сбивалась 15 часов. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 55-летняя певица Татьяна Буланова назвала Валерия Руднева лучшим из трех мужей.