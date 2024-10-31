Актриса из «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась без макияжа на отдыхе в Греции. Лиза поделилась новым кадром в соцсети.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян находятся на семейном отдыхе в Греции. Пара активно проводит время, смотря окрестности. Актриса подробно рассказывает о поездке и делится яркими снимками. На последней публикации Моряк запечатлела себя в белом купальнике без макияжа на фоне моря. Актриса распустила волосы и дополнила пляжный образ вязаной сумкой.