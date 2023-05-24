Диана Гурцкая захотела, чтобы могила мужа была подальше от захоронения Юлии Началовой

С похоронами мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко возник ряд сложностей. Семья захотела, чтобы могила находилась подальше от места, где хоронят знаменитостей.

Работники Троекуровского кладбища пошли на уступки и учли пожелание артистки. Могила Кучеренко будет находиться на 34 участке, в то время, как обычно знаменитостей хоронят на 21-м.

Сотрудник кладбища рассказал, что «так решила семья». Он предположил, что родственникам «не понравился» один нюанс: на «звездном» участке всегда толпятся поклонники и обычные зеваки, приезжающие на могилы музыкантов Юрия Шатунова и Юлии Началовой.

«На 21 участке всегда много любопытных, приходят поглазеть на могилы звезд. Шатунов опять же рядом, около его захоронения всегда толпы поклонников. Чуть подальше Началова, к ней тоже приходят», - сказал он Telegram-каналу «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева отказалась прилететь на похороны Кучеренко. Причину решения раскрыли близкие к Примадонне источники.

Напомним, супруг Гурцкой умер 20 мая на борту самолета. Как сообщалось позже, перед смертью он пережил сильный стресс.