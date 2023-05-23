Боится не пережить полета: Пугачева не приедет на похороны Кучеренко из-за огромного стресса
Перенесшая операции Пугачева не полетит на похороны мужа Гурцкой из-за «огромного стресса».
Фото: Starface.ru
Певица Алла Пугачева не прилетит на похороны мужа артистки Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. Причину такого решения раскрыли близкие к Примадонне люди.
«Алла Борисовна тяжело переносит полеты, для нее каждый перелёт — огромный стресс», - поведали источники.
По их словам, тревожности добавил тот факт, что Кучеренко не пережил полета. Кроме того, состояние Пугачевой требует врачебного контроля.
«… У Аллы Борисовны были операции на сердце», - сказали собеседники сайту mk.ru.
По их словам, певица «прослезилась», узнав о смерти супруга Гурцкой. Она сочувствует приятельнице, «однако прилететь Пугачева не сможет».
Ранее сообщалось, что Кучеренко перед смертью пережил огромный стресс. Он связан со смертью отца.
Помимо этого, 46-летний супруг Гурцкой перенес коронавирус. Болезнь могла дать осложнения на сердце.
Певица Анна Калашникова узнала, что в последнее время Кучеренко «плохо спал». Чтобы наладить сон, он принимал успокоительное.