Боится не пережить полета: Пугачева не приедет на похороны Кучеренко из-за огромного стресса

Певица Алла Пугачева не прилетит на похороны мужа артистки Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. Причину такого решения раскрыли близкие к Примадонне люди.

«Алла Борисовна тяжело переносит полеты, для нее каждый перелёт — огромный стресс», - поведали источники.

По их словам, тревожности добавил тот факт, что Кучеренко не пережил полета. Кроме того, состояние Пугачевой требует врачебного контроля.

«… У Аллы Борисовны были операции на сердце», - сказали собеседники сайту mk.ru.

По их словам, певица «прослезилась», узнав о смерти супруга Гурцкой. Она сочувствует приятельнице, «однако прилететь Пугачева не сможет».

Ранее сообщалось, что Кучеренко перед смертью пережил огромный стресс. Он связан со смертью отца.

Помимо этого, 46-летний супруг Гурцкой перенес коронавирус. Болезнь могла дать осложнения на сердце.

Певица Анна Калашникова узнала, что в последнее время Кучеренко «плохо спал». Чтобы наладить сон, он принимал успокоительное.