Диана Арбенина объяснила название группы «Ночные снайперы»

Российская певица Диана Арбенина высказалась о названии рок-группы «Ночные снайперы». Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

По словам артистки, она до сих пор не понимает его смысл, ведь снайперы не работают по ночам. Свою публикацию знаменитость сопроводила фотографией, на которой она стреляет из револьвера.

«Здесь одно из двух: либо результат девичьей невежественной неосведомленности, либо божественное провидение. Ведь как корабль назовешь...», — поделилась Арбенина.

Напомним, рок-группу «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале 2000-х последняя ушла из группы, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, предпочла продолжить работу над «Ночными снайперами».

Ранее Диана Арбенина рассказала, что много лет была зависима от наркотиков.

Также Арбенина высказалась о своем возрасте.