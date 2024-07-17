«Понимала, что умираю»: Диана Арбенина призналась, что много лет была зависима от наркотиков

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сейчас ведет здоровый образ жизни. Но мало кто знает, что долгое время звезда страдала зависимостью от запрещенных веществ. Артистка даже была на грани жизни и смерти.

50-летняя певица была зависима от наркотиков несколько лет.

«Понимала, что это проблема, что с ней надо бороться, что я уже умираю», — вспомнила артистка в документальном фильме «Арбенина».

Последние годы зависимости рок-звезда провела в США. Тогда Арбенина обратилась за помощью в православную церковь в Сан-Франциско. Но певицу не пустили в религиозное учреждение из-за того, что она была в штанах. После этого знаменитость спустилась в ближайший туалет и снова там приняла наркотики.

Но исполнительница хита «31-я весна» благодарит Бога за то, что осталась жива. Артистка считает, что имеет право говорить о своей зависимости, через которую самостоятельно прошла. Она понимает людей, которые «подсели» на наркотики, с которых крайне сложно соскочить.

8 июля Арбениной исполнилось 50 лет. Исполнительница решила отметить праздник выступлением в церкви. Она собрала музыкантов группы и членов семьи, а поклонники могли наблюдать за мероприятием с помощью трансляции. Звезда отметила, что гордится выходом документального фильма «Арбенина». Она смогла поделиться сокровенным и получила большой отклик.