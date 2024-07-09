«Мне разве дашь 50?»: певица Диана Арбенина высказалась о своем возрасте

Певица Диана Арбенина приняла участие в вечернем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Накануне юбилея артистка поделилась мыслями о возрасте и своими ощущениями от жизни.

Знаменитость призналась, что ей исполняется 50 лет, но она совершенно не боится этих цифр.

«Мне разве дашь 50? 50 лет – это не подведение итогов, а хороший, классный возраст, когда у тебя много сил, но уже есть мозги. Чувствую себя на 30, но тогда у меня даже намека не было на мозги. Я же только в 33 покрестилась. И теперь хочу сказать Господу Богу спасибо за то, что живая», – призналась артистка.

Исполнительница решила отметить праздник выступлением в церкви. Она собрала музыкантов группы и членов семьи, а поклонники могли наблюдать за мероприятием с помощью трансляции. Звезда отметила, что гордится выходом документального фильма «Арбенина». Она смогла поделиться сокровенным и получила большой отклик.

«Этот фильм для тех людей, которые, может быть, не представляют себе, что я сложнее, но нормальная. Я тут недавно встретилась с одним парнем, и он мне сказал – «слушай, а ты такая нормальная, а я думал, что ты аутист вообще…» Такое произвожу впечатление. На вас, конечно, нет, потому что я вас не боюсь и никогда не боялась. Мы уже знакомы столько лет. Но жизнь конкретно потрепала, хорошо так побила», – поделилась певица в эфире «Авторадио».

Диана также обратилась к поклонникам и поблагодарила их за критику. Она убеждена, что именно из-за этого у нее не выросла «корона» на голове.

«Я – абсолютно нормальный, живой человек, и аудитории своей очень благодарна. У нас огромнейшая армия фанатов. И, самое главное, что они классные, толковые, умные ребята», – высказалась звезда.

В рамках живого концерта «Ночные снайперы» исполнили самые яркие свои хиты – «Неторопливая любовь», «Катастрофически», «Короны», «Один» и «Улисс», которую сама артистка назвала одной из самых важных написанных ею песен.