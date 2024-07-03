Диана Арбенина написала свой главный хит «31-я весна» за трехлитровой банкой черной икры

Певица Диана Арбенина рассказала, что написала один из главных хитов группы «Ночные снайперы» - «31-я весна» - за поеданием черной икры. Об этом изданию Газета.Ru сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

По словам певицы, в начале своей карьеры они вместе с Светланой Сургановой стали ездить в Москву из Санкт-Петербурга, но у них не было денег, и обычно им приходилось останаваться у знакомых.

«В какой-то момент меня пустил на постой парень, который был связан с какими-то французами. Он утром ушел на работу, а я проснулась, открыла холодильник, а там не было ничего, кроме трехлитровой банки черной икры. Я взяла гитару, села на подоконник, ела эту икру и так написала «31-ю весну», - вспоминает Арбенина.

Напоминим, ранее в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась презентация документального фильма «Арбенина», приуроченного к 50-летнему юбилею артистки. На мероприятии стало известно, что отец детей Арбениной недавно умер. Певица не стала раскрывать причину смерти мужчины.

Как сообщали «Страсти», на мероприятии Арбенина впервые вывела в свет повзрослевшую дочь Марту и сына Артема.