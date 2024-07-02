Певица Диана Арбенина вывела в свет рожденных в США двойняшек

Певица Диана Арбенина вывела в свет повзрослевшую дочь Марту и сына Артема. Семья посетила премьеру документального фильма, посвященного юбилею исполнительницы. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Арбенина позировала фотографам с детьми. О дочери певица заявила, что они с ней «одно лицо».

Дети Арбениной были одеты в светлое: Марта появилась в белом платье и с прической, похожей на стрижку матери. Сын выбрал для выхода джинсы и пиджак. Диана пришла на премьеру в черном комплекте одежды, состоящем из брюк и пиджака.

Напомним, Арбенина родила двойняшек в США в возрасте 35 лет. Их отцом называют американского бизнесмена с русскими корнями.

Премьера фильма с Арбениной проходит в летнем кинотеатре на Бересневской набережной в Москве. На нее приглашены многие знаменитости. Ранее сайт «Страсти» пообщался с посетившей премьеру актрисой и бывшей женой Эдуарда Лимонова Екатериной Волковой. Она рассказала, что не выйдет замуж из-за отсутствия таких личностей, как он.