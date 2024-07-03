Певица Диана Арбенина призналась, что отец ее детей умер. Об этом сообщает Woman.ru.

2 июля в Москве прошел закрытый показ документального фильма о Диане Арбениной. Певица приурочила событие к скорому юбилею — 8 июля ей исполнится 50 лет.

На премьере присутствовали и дети рок-исполнительницы. Она призналась, что Артем и Марта общались с отцом, имя которого Арбенина не раскрывает до сих пор. Но недавно мужчины не стало.

«Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком. Это недавно случилось. Детям сказала. А как я должна была поступить? Я должна была им сказать. Они общались… Но для меня лично это было неожиданностью», — рассказала она.

Певица не стала раскрывать причину смерти мужчины.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова на премьере фильма Дианы Арбениной обматерила эмигрантов.