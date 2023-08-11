Девушки предстали перед судом за танец под песню Верки Сердючки

В Крыму три девушки, которые работали аниматорами, станцевали под композицию Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина», после чего их уволили. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации, предоставившей аниматоров.

Все произошло в аквапарке в Алуште. После инцидента с компанией сразу разорвали контракт. В суде девушки признали вину и публично просили прощения перед всеми россиянами. Теперь все трое должны выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Важно отметить, что до этого к административной ответственности ни одна из девушек не привлекалась.

Недавно певец Андрей Данилко, также известный благодаря сценическому псевдониму как Верка Сердючка, заявил, что не согласен выступать на одной сцене со Светланой Лободой на фестивале в Юрмале. После этого исполнительницу исключили из лайнапа.

Ранее мы писали, что аниматор в костюме гориллы сильно напугал пенсионерку из Калуги. Женщина хотела убежать от мужчины и случайно упала на асфальт.