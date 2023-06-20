Пенсионерка из Калуги упала на асфальт, пытаясь скрыться от аниматора-гориллы

Аниматор в костюме большой гориллы напугал пожилую женщину в Калуге. От страха пенсионерка начала убегать, споткнулась и упала.

Об этом сообщает НТВ.

Случившееся было зафиксировано на видео. На кадрах видно, что аниматор в костюме гориллы подошел к женщине сзади. Испугавшись, пенсионерка начала убегать, но через несколько метров споткнулась и упала на асфальт.

Инцидент произошел в начале мая 2023 года, но кадры появились только сейчас. Также есть данные о том, что у женщины случился инсульт, однако Дмитрий Денисов, глава Калуги, эту информацию опроверг.

«Новость двухмесячной давности почти, с женщиной все в порядке. Она просто споткнулась. Никакого инсульта не было. А этот безобразник, конечно… Никто же не писал заявления, ну упала женщина», — сообщает Денисов.

Ранее мы писали, что в Московской области 27-летний иностранец устроил разбойное нападение на 82-летнюю женщину. После того как пьяный преступник забрался к ней в дом и украл 20 тысяч рублей, он изнасиловал, избил и придушил пенсионерку.