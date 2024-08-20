«Ты все знаешь»: Юлия Высоцкая обратилась к Андрею Кончаловскому в день его 87-летия
© Starface.ru
Актриса Юлия Высоцкая решила публично обратиться к мужу-режиссеру Андрею Кончаловскому в его день рождения. Постановщику исполнилось 87 лет, и в честь этого его жена показала романтическое видео с ним.
В личном блоге Юлия опубликовала домашний ролик, на котором супруги мило взаимодействовали друг с другом. Большое поздравление при этом Высоцкая решила не писать. По всей видимости, самые важные слова она предпочла сказать мужу лично.
«Ты все знаешь! Просто смотри на меня», - написала актриса в Сети.
© Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
В комментариях поклонники Андрея Кончаловского присоединились к поздравлениям и отметили, что звездные супруги хорошо смотрятся вместе, несмотря на разницу в возрасте. Пользователи подчеркнули, что между ними видно притяжение.
Напомним, что Высоцкая и Кончаловский поженились в 1998 году. Режиссер признавался, что Юлия встретила его в нужный момент, так как в молодости он был совсем другим человеком.
Ранее Андрей Кончаловский признался жене Юлии Высоцкой в любви.