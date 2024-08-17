«Планы на следующий год не строим»: возлюбленный Ксении Бородиной намекнул на скорую свадьбу

Накануне телеведущая Ксения Бородина вместе с возлюбленным, участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым, посетила свадьбу блогера Никиты Серова. Знаменитость поделилась в соцсети кадрами с торжества и сообщила, что поймала букет невесты, а ее бойфренд отреагировал на произошедшее в личном блоге.

Ксения Бородина опубликовала в соцсети видео, на котором ловит букет невесты на свадьбе Никиты Серова. На кадрах видно, как телеведущая рада произошедшему. Ее возлюбленный Николай Сердюков также не стал молчать и прокомментировал случившееся.

«Планы на следующий год не строим, Ксения Бородина поймала букет», — написал участник «Последнего героя».

После этого высказывания многие пользователи Сети предположили, что таким образом Николай Сердюков намекнул на скорую свадьбу с Ксенией Бородиной. Однако пара пока не делала никаких публичных заявлений.

Напомним, недавно Ксения Бородина призналась, что у нее роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего телеведущая столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость ответила недоброжелателям и дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее.

Ранее мы писали о том, что Николай Сердюков признался в чувствах к Ксении Бородиной в романтичном видео.