Девушка Тимати поделилась совместными фото с дня рождения

На фотографиях модель предстала в бордовом мини-платье из бархата с декольте, черных колготках, туфлях-лодочках и дубленке. Дополнила свой образ девушка украшениями с бриллиантами. Тимати выбрал классический костюм с белой рубашкой, пальто и черными туфлями.

«С днем рождения меня. 15.10. Весы», - написала под публикацией девушка.

Впервые слухи о том, что Тимати встречается с Валентиной Ивановой, появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го музыкант и модель впервые появились на публике вместе. В декабре того же года исполнитель вместе с избранницей посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Ранее Валентина Иванова поразила фанатов видео в мини-платье с вырезами.

Также мать Тимати раскрыла, как спасла сыновей от тюрьмы.