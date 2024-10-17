НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 октября 2024, 15:56
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Девушка Тимати поделилась совместными фото с дня рождения

Девушка рэпера Тимати Иванова показала романтическое фото с ним в день рождения.
Девушка Тимати поделилась совместными фото с дня рождения

© Starface.ru

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова отметила свой день рождения и поделилась редкими совместными фото с рэпером. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Девушка Тимати поделилась совместными фото с дня рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фотографиях модель предстала в бордовом мини-платье из бархата с декольте, черных колготках, туфлях-лодочках и дубленке. Дополнила свой образ девушка украшениями с бриллиантами. Тимати выбрал классический костюм с белой рубашкой, пальто и черными туфлями.

«С днем рождения меня. 15.10. Весы», - написала под публикацией девушка.

Впервые слухи о том, что Тимати встречается с Валентиной Ивановой, появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го музыкант и модель впервые появились на публике вместе. В декабре того же года исполнитель вместе с избранницей посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Ранее Валентина Иванова поразила фанатов видео в мини-платье с вырезами.

Также мать Тимати раскрыла, как спасла сыновей от тюрьмы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
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