«Красотка»: возлюбленная Тимати поразила фанатов видео в мини-платье с вырезами

Девушка предстала в мини-платье, состоявшем из блестящего верха с вырезами и белой объемной юбки. Иванова позировала перед зеркалом в примерочной магазина с собранными в хвост волосами и без косметики. Избранница Тимати также примерила облегающее черное платье с декольте и бархатное бордовое мини.

Подписчики восхитились внешним видом Ивановой.

«Красотка», «Нереальная», «Очень красивая», — писали юзеры в комментариях.

Впервые слухи о том, что Тимати встречается с Валентиной Ивановой, появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го музыкант и модель впервые появились на публике вместе. В декабре того же года исполнитель вместе с избранницей посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Ранее психолог Вероника Степанова раскритиковала Анастасию Решетову и других девушек Тимати.