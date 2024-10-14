«Можно честно сказать»: мать Тимати впервые раскрыла, как спасла сыновей от тюрьмы

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, как спасла сыновей от тюрьмы. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

В своих соцсетях блогерша подняла тему правильного окружения детей. Юнусова уточнила, что для нее этот аспект всегда являлся приоритетным и до определенного возраста наследников она сама выбирала, с кем им следует дружить. Она также призналась, что однажды решение о запрете на общение уберегло ее детей от тюрьмы.

«Если между детьми и родителями доверительные отношения, то всегда можно честно сказать, что вас настораживает в том или ином человеке, без навязывания своего мнения. Конечно, не факт, что ребенок сразу согласится, но вас услышат. Иногда надо проявлять жесткость и запрещать общение. Таким образом, к примеру, моим сыновьям удалось однажды избежать тюрьмы, а "друг" сел…», - поделилась мать Тимати.

Ранее Симона Юнусова рассказала, что сын подарил ей квартиру. Новое жилье расположено возле дома Тимати. Блогерша сентиментально попрощалась со своей старой квартирой на проспекте Мира в Москве, где прожила 47 лет. Женщина вспомнила, что провела в квартире всю молодость, юность и зрелость.