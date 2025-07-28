«Девочку так загнобила, что та из профессии ушла»: бывший член команды рассказал о жестокости Анны Asti

Бывший член команды певицы Анны Asti рассказал, что она «загнобила» девушку из подтанцовки. В результате та ушла из профессии.

Подробности источник сообщил Telegram-каналу «Свита Короля».

«Она очень жесткий, а иногда даже жестокий человек. Мы когда с Аней работали, она девочку из подтанцовки так загнобила, что та из профессии ушла. Выбрала ее своей «жертвой» и каждый день ругала», - поделился собеседник.

По его словам, танцовщица переживала, так как на СВО пропал ее друг. Однако певица, говорит он, требовала отдавать себя работе «на полную», а личные проблемы ее не волновали.

Ранее сообщалось, что Анна Asti исполнила свою мечту – певица купила черного коня. Она опубликовала фото с животным в соцсетях и подписала: «Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш».

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Анна Asti рассталась с мужем, который был ее концертным директором. Он отмечал, что Станислав Юркин «действительно спасал, оберегал, поддерживал» Анну.