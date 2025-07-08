НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2025, 13:49
1 мин.

«Мой красивый малыш»: Анна Asti сообщила, что исполнила свою мечту

Певица Анна Asti купила себе черного коня, о котором давно мечтала .
«Мой красивый малыш»: Анна Asti сообщила, что исполнила свою мечту

© Starface.ru

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, поделилась радостной новостью с подписчиками. Она сообщила, что купила себе черного коня.

Артистка вышла на связь в социальных сетях. Она опубликовала пост, посвященный исполнению мечты. Анна призналась, что уже давно грезила о коне.

По всей видимости, наконец-то певице представился случай приобрести животное. Она выложила фотографии с ним и оставила небольшое послание.

«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — написала Дзюба.

Однако недавно в жизни Анны произошло одно неприятное событие. В Сети уже несколько месяцев обсуждают ее расставание с мужем. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» порассуждал на тему того, что будет с карьерой певицы после этого.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Анна Asti
покупки
лошадь