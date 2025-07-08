«Мой красивый малыш»: Анна Asti сообщила, что исполнила свою мечту

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, поделилась радостной новостью с подписчиками. Она сообщила, что купила себе черного коня.

Артистка вышла на связь в социальных сетях. Она опубликовала пост, посвященный исполнению мечты. Анна призналась, что уже давно грезила о коне.

По всей видимости, наконец-то певице представился случай приобрести животное. Она выложила фотографии с ним и оставила небольшое послание.

«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш», — написала Дзюба.

Однако недавно в жизни Анны произошло одно неприятное событие. В Сети уже несколько месяцев обсуждают ее расставание с мужем. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» порассуждал на тему того, что будет с карьерой певицы после этого.