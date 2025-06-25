«Как директор он делал для нее все»: что будет с карьерой Анны Asti после расставания с мужем

В Сети уже несколько месяцев обсуждают расставание Анны Asti с мужем. Дело в том, что после скандала со сливом личных фото супругов не видели вместе, а из их блогов исчезли совместные публикации. Кроме того, Станислав Юркин проигнорировал юбилей певицы. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов предположил, что Анна и Станислав действительно расстались. Теперь, по мнению Сергея, артистка будет искать нового концертного директора вместо Юркина.

«Да, я предполагаю, что Станислав и Анна расстались. Не удивлен, что его не было на юбилее. Нельзя совмещать личное и рабочее, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Как директор он делал для нее все: организовывал гастрольные туры, концерты, творчески поддерживал. Вполне вероятно, что Анна сейчас ищет нового директора», — высказался продюсер.

При этом Дворцов признался, что у него нет информации о дальнейшей судьбе Юркина и его творческих планов. Продюсер лишь отметил, что у него много связей и друзей в шоу-бизнесе.

Также Сергей рассказал о значимой роли Юркина в карьере Анны.

«Как мужчина, как директор он ее действительно спасал, оберегал, поддерживал. Для артиста важна его команда: артист — это рельсы, а команда — сам поезд. Стас — опытный мужик, профессионал своего дела, строгий, властный. Таким и должен быть директор. Могу сказать, жаль, что они расстались и их дорожки разошлись», — резюмировал продюсер.