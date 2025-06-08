«Девочке лучше не работать»: Андрей Григорьев-Апполонов высказался о важности женской карьеры

Андрей Григорьев-Апполонов высказался о важности женской карьеры. Подробности приводит Пятый канал.

Солист группы «Иванушки International» уверен, что построение карьеры сейчас необязательно для женщин, так как есть возможность связать свою жизнь с успешным работающим мужем. В таком случае, будучи женой, не придется устраиваться на работу.

Однако Андрей также подчеркнул на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА», что если женщина хочет добиться карьерного успеха, то выбор профессии всегда должен основываться на личных предпочтениях, так как она должна быть в радость.

«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно. А если ты говоришь, что не любишь свою работу, а муж тебе говорит: „Ну, и не работай. Хватит денег на нас двоих, на троих, на четверых — на семью“, то и работать не надо», — уверен певец.

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