«Перегнул палку в какой-то момент»: Виктор Салтыков признался, что виноват перед дочерью

Виктор Салтыков признался, что виноват перед дочерью.

67-летний певец заявил, что наследница Алиса, рожденная в браке с Ириной Салтыковой, не поддерживает с ним общение уже несколько лет. По словам Виктора, он несколько раз пытался помириться с дочерью, но безуспешно, так как она не хочет разговаривать со звездным отцом.

Салтыков сообщил, что все еще мечтает наладить отношения с наследницей.

«Мы с ней несколько лет не общаемся почему-то, так получается. Я не могу до нее дозвониться, она мне тоже не звонит… Все время телефоны разные... У меня нет понятия гордыни. Это моя дочка. Я ее носил на руках, как и всех остальных своих детей. Я всегда был, мне кажется, хорошим папой», — раскрыл певец в передаче «Секрет на миллион».

Салтыков до сих пор не знает точной причины, по которой прекратилось общение с дочерью. Нопредполагает, что мог нечаянно обидеть Алису, затронув в диалоге ее маму.

«Последний разговор был в Новый год. Говорили о матери. Я, наверно, перегнул палку в какой-то момент. И, может быть, что-то пошло не так. После этого мы не общаемся года три-четыре», — объясняет он.

Ранее мы писали о том, что пережила Ирина Салтыкова в браке с солистом группы «Форум».