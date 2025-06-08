«Это очень страшно»: Николай Басков высказался о травме Филиппа Киркорова

Николай Басков высказался о состоянии Филиппа Киркорова, восстановившегося после полученного на концерте ожога. В беседе с NEWS.ru певец назвал травму коллеги «страшной» и пожелал ему здоровья.

7 июня Филипп Киркоров впервые появился на публике после недавнего ожога. Певец посетил церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». В разговоре с журналистами за кулисами Николай Басков прокомментировал травму артиста и рассказал о его самочувствии.

«Ожог руки. Это очень страшно. Но он, слава Богу, выкарабкался. Дай бог ему сил и здоровья», — заявил Николай Басков.

Сам же исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что месяц восстанавливался после случившегося, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

Ранее в РПЦ отреагировали на болезнь Филиппа Киркорова: «Получил наказание».