Девочка без харизмы: Алена Водонаева «прошлась» по дочери Оксаны Самойловой

Алена Водонаева раскритиковала дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариелу. В своем Telegram-канале телеведущая заявила, что у девочки нет никакой харизмы.

21 июня у 12-летней Ариелы вышла новая песня. Звездная мама Оксана Самойлова порадовалась за дочку и поделилась ее треком в своем микроблоге. Однако некоторые подписчики не оценили старания девочки и завалили ее негативными комментариями. После хейта в соцсетях Ариела решила больше не выпускать песни.

Жена Джигана защитила своего ребенка и посоветовала подписчикам быть добрее по отношению к детям. А вот Алена Водонаева поддержала негодование пользователей Сети.

«Ребенку прилетает лишь только потому, что родители пытаются сделать из обычной девочки (давайте честно, без харизмы) звезду. Звезда у Самойловых – вторая дочь Лея. А, если хотите монетизировать детей и семейный контент, будьте готовы к разным комментариям», – отмечает журналистка.

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