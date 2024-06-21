«Больше не хочет быть артистом»: Самойлова рассказал о важном решении дочери

Оксана Самойлова заявила, что ее дочь Ариела не будет выпускать новые песни. Об этом она рассказала в соцсетях.

Старшая дочь Оксаны Самойловой Ариела выпустила свою первую песню в декабре 2023 года. Девочка рассказывала, что хотела стать певицей. Однако, судя по всему, наткнувшись на хейт со стороны подписчиков, Ариела передумала.

«Новый и последний трек Ари. Она сказала, что больше не хочет быть артистом, выступать. Продолжать петь будет, но уже для себя», — рассказала Самойлова.

Блогерша поделилась, что разговаривала с дочерью о том, почему та решила отказаться от карьеры певицы.

«Я предполагаю, что это из-за хейта. Она конечно не признается в этом, но я понимаю, как сложно ребенку фильтровать и отсоединять от себя то, что пишут другие люди», — написала она.

Самойлова посоветовала подписчикам быть добрее к детям и задуматься о том, что необоснованная критика в соцсетях может затронуть и их ребенка.

Ранее мы писали о том, что дочке Самойловой потребовалась помощь психолога.