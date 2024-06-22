Певица Инстасамка пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем после пластики

Популярная рэперша Инстасамка призналась, что после увеличения губ у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала на YouTube-канале Эльдара Джарахова.

Певица тогда пошла на процедуру в клинику по бартеру, и косметолог предложила ей еще проработать скулы.

«Позже я узнала, что на момент, когда мне ставили филлеры, у них не было лицензии», – поделилась Инстасамка.

Специалист вколола Дарье филлеры не в тот слой кожи, после чего они начали мигрировать, и у девушки возникли проблемы с дыханием. Исполнительница даже задумалась в тот момент о ринопластике, однако нужно было всего лишь избавиться от филлеров.

Интересно, что после этого случая Инстасамка не передумала делать другие пластические операции.

«У меня импланты в ягодицах, груди, сделана липосакция и скульптурирование пресса, рук и еще губы», – перечислила артистка.

Только вот чтобы импланты в ягодицах оставались на месте, Дарье придется всю жизнь заниматься спортом.

Ранее мы писали, что Дана Борисова хочет подарить дочке пластическую операцию.