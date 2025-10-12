Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) рискуют остаться без российских паспортов. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

У 12-летних двойняшек Лизы и Гарри могут возникнуть сложности с получением российских паспортов. Как выяснилось, в их свидетельствах о рождении нет обязательной отметки о гражданстве РФ, которая с недавних пор стала необходимой.

После переезда семьи в Израиль документы детей не обновлялись, и теперь для подтверждения гражданства родителям придется обратиться либо в российское МВД, либо в консульство РФ за границей. Без этой отметки невозможно оформить загранпаспорт, прописаться в квартире или даже выехать за пределы страны.

Такие изменения вступили в силу после поправок к закону, утвержденных 26 октября 2023 года. Согласно новым правилам, все дети младше 14 лет должны иметь штамп о гражданстве России в свидетельстве о рождении. Если его нет, гражданство необходимо подтверждать лично в присутствии родителей.

На данный момент Лиза и Гарри официально являются гражданами Израиля. По израильскому законодательству, по достижении 16 лет молодые люди обязаны пройти службу в ЦАХАЛ — Армии обороны Израиля. Гарри, как юноше, предстоит провести в армии 2 года и 8 месяцев, а Лизе — 2 года.

Уклонение от воинской службы в Израиле считается уголовным преступлением. Таким образом, близнецам предстоит сделать выбор, с каким гражданством они захотят остаться — израильским или российским.

