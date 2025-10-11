Снятие статуса иноагента или смерть: в каких случаях Максим Галкин* сможет пользоваться счетами в России

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не имеет права пользоваться авторскими отчислениями, которые выплачиваются ему в России. В разговоре с aif.ru юрист Александр Хаминский рассказал, в каких случаях юморист может получить доступ к российскому счету.

Как отметил эксперт, Максим Галкин* сможет воспользоваться авторскими отчислениями в РФ, если с него снимут статус иноагента. Другим же условием может стать лишь уход из жизни.

«Авторские отчисления, которые поступают Галкину* за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы. Доступ к этим деньгам станет возможен в случае снятия с гражданина статуса иноагента. Такой счет также разблокируется в случае смерти гражданина, тогда эти деньги поступают в наследственную массу и делятся между наследниками», — подчеркнул Александр Хаминский.

При этом, по словам юриста, артист будет иметь право на пенсию, поскольку делал отчисления в пенсионный фонд. Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми уехали из России. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскрыл, что Максим Галкин* может тайно посещать Россию для лечения по ОМС: «Попытка усидеть на двух стульях».

*признан иноагентом на территории РФ