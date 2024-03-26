«Держусь за него»: Арбенина назвала человека, ставшего опорой в тяжелое время

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала своего сына опорой в тяжелые периоды жизни. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Моя опора. Держусь за него...Дарите детям самое главное, что можете — себя. Свое время. Делите его с ними. <…> Забейте наконец на свой телефон, на свою бесконечную работу. Друзья, если настоящие, тоже подождут. И хотя бы неделю принадлежите детям без остатка», - поделилась артистка.

Звезда подчеркнула, что путешествия с детьми являются тем, «что останется на всю жизнь». Она добавила, что проведенное с родителями время дети впоследствии будут вспоминать как самое счастливое время в жизни.

Напомним, что Арбенина 4 февраля 2010 года в клинике США в возрасте 35 лет родила двойняшек: сына Артёма и дочь Марту. Отцом детей, как признавалась исполнительница, стал американский предприниматель с русскими корнями.

Ранее телеведущая Алена Водонаева назвала симпатичным 14-летнего сына Дианы Арбениной.

Также Диана Арбенина заявила, что готова «расстреливать» насильников.