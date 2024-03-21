49-летняя певица Диана Арбенина сообщила, что готова «расстреливать» насильников. Артистка сделала заявление на премьере сериала «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

В Москве состоялась премьера сериала «Обоюдное согласие». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Арбенина. Диана сыграла главную роль в кинокартине об абьюзе. Журналисты поинтересовались у артистки, сталкивалась ли она с психологическим насилием. Ответ Арбениной не заставил себя ждать.

По словам Дианы, в ее жизни никогда не было абьюза. Более того, она не догадывалась, что многие люди сталкиваются с этой проблемой. Артистка заявила, что готова «расстреливать» насильников.

«Я с этим никогда не сталкивалась до съемок. Более того, была вообще не в курсе, что так много людей испытывают абьюз», — высказалась знаменитость.

Ранее Диана Арбенина заявила, что Гай Германика долго уговаривала ее сняться в фильме. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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