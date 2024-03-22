Телеведущая Алена Водонаева назвала симпатичным 14-летнего сына Дианы Арбениной

Телеведущая Алена Водонаева выложила в своем Telegram-канале видео появления певицы Дианы Арбениной с сыном на премьере фильма «Обоюдное согласие». Блогерша оценила внешность подростка.

«Диана Арбенина и ее 14-летний сын Артем. Какой симпатичный», - написала Водонаева.

На видео Арбенина заставляла сына позировать и попросила сделать «нормальное лицо». Певица была в приподнятом настроении, обнимала школьника. Он выглядел серьезным.

Помимо сына, у Арбениной есть дочь. Она не приехала на премьеру фильма. Об отце детей никакой информации нет.

К слову, Арбенина сыграла в картине «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики. Певица рассказала, что ее долго уговаривали, хотя ранее они были знакомы – снимали клип. Несмотря на это, артистка согласилась не сразу.