«Держала в доме футболиста»: Ольга Бузова вновь высмеяла экс-мужа Тарасова
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Певица и телеведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова, сравнив его с животным. Соответствующее заявление звезды прозвучало в эфире шоу «Это нормально?».
В ходе обсуждения темы содержащихся в домах у людей экзотических животных Соведущий Бузовой Дмитрий Дибров поинтересовался у коллеги, смогла бы она держать в квартире такого питомца. В своем ответе знаменитость решила упомянуть экс-супруга.
«Никакие дикие животные мне не страшны после того, как я у себя в доме несколько лет держала футболиста», — поиронизировала Бузова.
Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Телеведущая рассказывала, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист признавался, что артистка не хотела иметь детей. После расставания экс-супруги периодически публично выясняют отношения.
Ранее Бузова раскритиковала работу Дмитрия Диброва в паре с Юлианной Карауловой.
Также певец Филипп Киркоров рассказал, что Дава не может отпустить Бузову.