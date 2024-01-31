Деревянко одолжил машину у экс-жены, чтобы свозить новую девушку на вечеринку

Известный актер Павел Деревянко одолжил автомобиль у бывшей жены, чтобы свозить новую возлюбленную Зою Фуць на светское мероприятие. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на вечеринку артист и его избранница прибыли на Genesis G90, который два месяца назад приобрела экс-супруга Деревянко.

Уточняется, что закрытое мероприятие состоялась после премьерного показа новой киноленты в ресторане, который удостоился звезды Мишлен. Как пишет SHOT, на вечеринке также присутствовали Александр Ревва, Андрей Гайдулян и Арарат Кещян. Торжество продолжалось до самого утра, после чего Деревянко в компании новой девушки покинул его на машине бывшей жены.

Ранее Павел Деревянко рассказал, что ему хотелось спать во время съемок сцен в гробу в фильме «Конец славы».

Также Деревянко заявил, что познакомился с новой девушкой три года назад.