Павел Деревянко признался, что познакомился с новой девушкой три года назад. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».

В конце 2022 года актер Павел Деревянко объявил о расставании с женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. После этого Деревянко начали замечать в компании новой девушки. Избранницей актера оказалась 33-летняя Зоя Фуц, которая работает дизайнером одежды.

По словам Деревянко, он добивался расположения Зои на протяжении трех лет.

«Встречаться вот только начали, все добиться ее не мог», — рассказал он.

Актер добавил, что отмечал новый год вместе с девушкой.

«Я болел, Зоя была со мной. Она купила елку, какие-то банты, розы. А я болел. С подружками пришла. А потом мы поехали с семьей и дочками на Алтай», — рассказал Деревянко.

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