Актер Павел Деревянко заявил, что ему хотелось спать во время съемок сцен в гробу. Об этом информирует портал NEWS.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Конец славы». В новинке кино Павлу Деревянко досталась главная роль. По сюжету, его герой решил инициировать смерть, чтобы напомнить о себе людям. В беседе с журналистами Деревянко рассказал, как проходили съемки.

В первую очередь, Павел отметил, что он не верит в суеверия. Вот почему в гробу актер чувствовал себя спокойно. Более того Деревянко добавил, что во время съемок ему хотелось спать.

«Все зависит от того, как ты к ситуации относишься. Я не волновался по этому поводу — лечь в гроб... в киногроб. Наоборот, в этом ящике чувствовался большой покой», — заявил артист.

Как выяснилось, на съемку эпизода с гробом ушло 8 часов. По словам Павла, этот процесс дался ему легко.

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