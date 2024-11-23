«Плохая реклама действует на мозги»: Ирина Роднина «прошлась» по Евгении Медведевой и Алине Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о Кубке России по фигурному катанию. Спортсменка, известная резкими высказываниями в адрес своих молодых коллег, и в этот раз «прошлась» по Евгении Медведевой, Алине Загитовой и другим фигуристкам, дав понять, что не считает их профессионалами. Об этом сообщает Sport24.

Ирина Роднина призналась, что на Кубке России по фигурному катанию ей «что-то понравилось, что-то — нет». Олимпийская чемпионка отметила, что мужчины в этом виде спорта стали лучше проявлять себя.

«Понравилось, что мужчины подтянулись в своих соревнованиях. Они стали более конкуренты и более мотивированы», — подчеркнула Ирина Роднина.

Фигуристка также согласилась, что сейчас в женском одиночном катании «стало меньше ярких лиц», намекнув на своих юных коллег. Ирина Роднина высказалась о короткой карьере Евгении Медведевой, Алины Загитовой и других спортсменок, назвав их «факирами на час».

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все. Если у нас вся пресса пишет про это, если у нас перестали показывать танцы и пары, а все фигурное катание свелось к женскому одиночному… Плохая реклама — тоже реклама и действует на мозги», — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее мы писали о том, что Ирина Роднина назвала ответственных за допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой.