Депутат Милонов заявил, что за прослушивание песен Пугачевой могут оштрафовать

Депутат Виталий Милонов рассказал, что за прослушивание песен Аллы Пугачевой могут оштрафовать. Об этом сообщает «Парламентская газета».

27 марта 2024 года была начата процедура по признанию Аллы Пугачевой иноагентом. Депутат Виталий Милонов отметил: если процедуру доведут до конца, то за прослушивание песен артистки можно получить штраф. По словам Виталия, в публичных местах нельзя будет включать хиты Пугачевой «без соответствующего предупреждения».

«У нас же в законе четко оговорено: если человеку присваивают статус иноагента, любое его упоминание, любой связанный с ним контент должны транслироваться с соответствующим указанием. Либо в текстовом виде, либо в каком-то ином», — пояснил депутат.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что статус иноагента «давно написан» у Пугачевой на лице. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Леонид Ярмольник, Иосиф Пригожин, Лолита Милявская и Бари Алибасов прокомментировали возможное присвоение Пугачевой статуса иноагента.