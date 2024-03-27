Ярмольник, Пригожин, Лолита и Алибасов прокомментировали возможное присвоение Пугачевой статуса иноагента

Звезды российского шоу-бизнеса прокомментировали возможное присвоение певице Алле Пугачевой статуса иноагента. Ее коллега Лолита уверена, что это «не перечеркнет» прежние заслуги певицы.

Комментарии звезд приводит RTVI.

Актер Леонид Ярмольник сообщил, что не обладает сведениями и деталями, на основании чего Пугачеву собираются сделать иноагентом. Он отметил, что любит певицу, и назвал Примадонну «неподражаемым классиком». Ярмольник полагает, что в вопросе иноагентства Пугачевой «будет двоякое отношение».

Продюсер Бари Алибасов затруднился ответить, повредит ли статус репутации Пугачевой. Он признался: «Я вообще не знаю, что такое репутация». Алибасов назвал Пугачеву «известной, любимой певицей».

Продюсер Иосиф Пригожин считает «ненормальным», когда артистка «такого калибра» называет себя главной в стране, а затем покидает ее и из-за границы «начинает говорить, что мы все дураки, что не уехали».

«Это может сказать кто угодно, любой артист, но только не она», - считает Пригожин.

Продюсер отметил: ее талант и гениальность никто не умаляет, Пугачеву не обвиняют в бездарности и не говорят, что она плохая. Однако певица не имела права поступать так с зрителями и страной, заключил он.

Ранее сообщалось, что процедура признания Пугачевой иноагентом запущена.