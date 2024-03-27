Депутат Милонов: статус иноагента «давно написан» у Пугачевой на лице

Певицу Аллу Пугачеву планируют признать иноагентом в России. Депутат Виталий Милонов считает, что это давно пора было сделать.

Милонов считает, что Пугачева давно соответствует критериям иностранного агента. Однако властей сдерживали ее прошлые заслуги.

«Но никто в России не сомневается, что ей уж точно статус давно уже написан на лице. Если муж её — мерзкий подлец — заслуживает гораздо больших и более крутых эпитетов, то Алла Пугачёва — да, иностранный агент, получает иностранное финансирование», — цитирует Милонова радиостанция «Говорит Москва».

По словам Милонова, Пугачевой повезло, что ее выбрали в эпоху советского тотального регулирования эстрады. Однако Примадонна не смогла бы добиться успеха без хорошей команды: ей делали музыку, ее финансировали, ставили аранжировки. Поэтому с певицей «носятся, как с писаной торбой», заключил депутат.

Он отметил, что в современных условиях Примадонна «потерялась», не выдержав свободной конкуренции с молодыми и энергичными исполнителями, которые готовы делиться своим талантом, а не монетизировать его на протяжении десятков нет.

Напомним, глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что исход дела будет зависеть от поступков певицы.