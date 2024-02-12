Психолог разобрала поведение Киркорова на съемках «Маски» после бойкота на ТВ

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, после которой ее гости столкнулись с отменой на ТВ. Не стал исключением и Филипп Киркоров: певца «вырезали» из многих новогодних передач. Спустя месяцы артист все же вернулся в шоу «Маска». Правда теперь Филиппа с трудом можно узнать: он отказался от ярких нарядов и громких заявлений. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная рассказала, с чем связаны подобные перемены Филиппа.

«Разбирая поведение и смену имиджа Филиппа Киркорова, мы должны отталкиваться от извинения, которое публично принес артист. При этом оно мало похоже на раскаяние. Скорее, это демонстративное, показное выступление. Артист не считает свое поведение проступком, а, скорее, воспринимает его как некий урок. Оно выглядит как вынужденное принятие текущих «правил игры», когда эпатаж и откровение не в моде», — считает эксперт.

Киркоров неоднократно подчеркнул в ролике звание народного артиста. По мнению психолога, певец убежден, что оно гарантирует ему непогрешимость. Вот почему он не извиняется, а намекает россиянам на ошибочность их суждений.

«Костюм с галстуком вместо блестящих нарядов – просто желание показать, насколько безосновательными были обвинения в его адрес», — резюмировала Инна.