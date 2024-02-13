Анна Пересильд трогательно поздравила с 3-летием сестру от молодой избранницы отца. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обратилась к сестре в соцсети.

После расставания с Юлией Пересильд Алексей Учитель обрел счастье с молодой студенткой. Речь идет про Софью Меледину, которая младше его на 46 лет. Разница в возрасте не стала преградой для их любви, вот почему 3 года назад они стали родителями. Софья родила девочку и назвала ее Ниной.

В личном блоге Анна опубликовала снимок именинницы и трогательно поздравила ее с днем рождения. По словам актрисы, она «безумно» любит свою сестренку.

«Оставайся такой же интересной, индивидуальной, невероятно смешной и забавной», — высказалась Пересильд.

Ранее сообщалось о том, что Анна Пересильд из «Слова пацана» спела на сцене хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Подробности смотрите в этой статье.

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