«Депрессия сплошная»: Ксения Бородина раскритиковала Анджелину Джоли за актерскую игру

Ксения Бородина раскритиковала актерскую работу Анджелины Джоли. Телеведущая резко высказалась о новой роли американской звезды, заявив, что ей не удалось передать характер своей героини.

Актрисе досталась главная роль в байопике Пабло Ларраини «Мария». В киноленте повествуется о жизни знаменитой оперной дивы Марии Каллас, живущей в Париже в 1970-е годы. Жизнь героини раскрывается лишь через ее талант. Премьера фильма состоялась уже этим летом на Венецианском кинофестивале. Однако не все остались довольны ролью Джоли.

Бородина подчеркнула, что кинокартина не оправдала ее ожиданий, а Джоли не смогла вжиться роль, чтобы вызвать у зрителя правильные эмоции.

«На мой взгляд, Анджелина не передала характер Каллас. И уж на что я люблю биографические фильмы, этот нет. Депрессия сплошная», — возмутилась экс-ведущая «Дом-2».

Также Ксения подчеркнула, что у Анджелины есть более достойные работы за всю ее актерскую деятельность, а роль Марии стала одной из худших в ее жизни.

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