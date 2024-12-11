Раскрыта стоимость помолвочного кольца Ксении Бородиной с бриллиантом в виде сердца

Блогер Николай Сердюков недавно сделал телеведущей Ксении Бородиной предложение руки и сердца. На возлюбленную он не пожалел денег и подарил ей довольно дорогое кольцо с бриллиантом в виде сердца. Его стоимость около 2,5 млн рублей.

Скорая третья свадьба Бородиной не стала большой неожиданностью для ее поклонников. Дело в том, что в последнее время она часто говорила о браке, хоть и подчеркивала, что пока не готова. Однако, как только ее избранник Сердюков встал на одно колено в Эрмитаже, Ксения обо всем забыла и согласилась.

В личном блоге телеведущая хвасталась своим новым кольцом, главной фишкой которого является центральный огромный бриллиант в виде сердца. Само украшение выполнено из примеси белого и желтого золота весом 4,36 г. На сайте известного ювелирного бренда, где и сделал покупку Николай, изделие стоит 2,5 млн рублей. Так что можно смело говорить — не поскупился.

Отметим, что до помолвки знаменитости встречались всего полгода. Но за это время они успели и пожить вместе, и познакомиться с детьми друг друга.

Ранее Ксения Бородина рассказала, как отреагировала бывшая жена Николая Сердюкова на их роман.