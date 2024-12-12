«Определенно под кайфом»: фанатов Анджелины Джоли ужаснуло состояние ее 19-летней дочери

Анджелину Джоли засняли вместе с 21-летним сыном Паксом и 19-летней дочерью Захарой, когда они покидали съемочную площадку драмы «Швы» в Париже. На снимках наследница артистки показалась нетрезвой, поэтому ее заподозрили в алкоголизме.

Как только снимки девушки появились в Сети, на дочь знаменитости обрушились с критикой. Они предположили, что Захара либо под алкогольным, либо под наркотическим опьянением.

«Ее дочь определенно под кайфом от чего-то!», «На каждой фотографии Захара выглядит пьяной», — отметили читатели Daily Mail.

Возможно, фотограф застал голливудскую знаменитость с детьми в не самый лучший момент. На некоторых снимках девушка выглядит абсолютно трезвой.

Анджелина Джоли — мать шестерых детей. Трое из них были усыновлены за границей. Захару Марли артистка и ее экс-супруг Брэд Питт взяли в семью из приюта в Эфиопии.

Ранее Анджелина Джоли заявила, что ее «никогда не воспринимали всерьез» в профессии. Поэтому, приступая к работе над фильмом Пабло Ларраина «Мария», она не была уверена, что справится. Воплотить на экране образ оперной певицы Марии Каллас стало для знаменитости «вызовом».