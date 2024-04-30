Опубликовано 30 апреля 2024, 16:09
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Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве
«112»: певцу Денису Майданову стало плохо в театре в Москве.
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Заслуженному артисту России Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации источника, музыкант почувствовал себя плохо в театре, начал задыхаться и вызвал скорую помощь. Исполнителя госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».
В настоящий момент Майданову оказывают помощь. Представители звезды пока никак не комментировали эту информацию.
Ранее Денис Майданов поделился секретом крепких отношений.
Также сообщалось, что мать блогерши Иды Галич госпитализировали после падения в отеле Москвы.