Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве

Заслуженному артисту России Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации источника, музыкант почувствовал себя плохо в театре, начал задыхаться и вызвал скорую помощь. Исполнителя госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».

В настоящий момент Майданову оказывают помощь. Представители звезды пока никак не комментировали эту информацию.

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