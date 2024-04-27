Mash: маму блогерши Иды Галич госпитализировали после падения в отеле Москвы

Маму блогерши Иды Галич госпитализировали после падения в отеле Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, мать Иды Галич отдыхала вместе с дочерью на спа-процедурах в отеле Stella di Mosca на Большой Никитской. Когда пенсионерка закончила процедуры, она упала и сильно ударилась головой. Сотрудники, заметившие кровь, вызвали скорую помощь.

В итоге мать Галич госпитализировали в Боткинскую больницу. Серьезных травм у нее не обнаружили — женщине продезинфицировали рану и перевязали голову. Сейчас она находится дома вместе с дочерью.

Сама блогерша пока никак не комментировала случившееся.

Ранее мы писали о том, что Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у артиста диагностировали гипертонический криз, а у его супруги — повышенное давление. Позже Ярмольник назвал госпитализацию плановой.