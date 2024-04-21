«Годок-другой не повредил бы»: Денис Майданов раскрыл секрет крепких отношений

Заслуженный артист России Денис Майданов появился на церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024». Исполнитель хита «Вечная любовь» в этом году получил уже десятую, юбилейную награду «Золотой гриф». В беседе с NEWS.ru певец поделился мыслями об отношениях и семье.

По словам Дениса Майданова, перед свадьбой нужно несколько лет повстречаться. В этом артист убедился на личном опыте.

«Годок-второй не повредил бы. Мы с женой встречались два года прежде, чем сыграли свадьбу. В 2003 встретились, в 2005 поженились. Но я знаю пары, которые 10 лет встречались, поженились и через года разбежались. Тут нельзя загадывать, любовь и семья — это сначала какая-то „химия“, эмоции, а потом это экономика семьи», — отметил Денис Майданов.

Музыкант подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы семья стала стабильной или просто успешной, поскольку «бытовуха» часто негативно влияет на личные отношения.

Накануне на «Live Арене» в Подмосковье состоялась церемония вручения премии «Шансон года — 2024». Это музыкальная премия за особые достижения в области жанра «шансон». В этом году ведущими концерта стали певец Александр Маршал и актриса Александра Ребенок.

Мероприятие посетили Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский в сопровождении певицы МІА ВОYKA (Миа Бойка, настоящее имя — Мария Бойко), Григорий Лепс, Любовь Успенская, Денис Майданов, Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская и другие артисты.

Ранее мы писали о том, что певец Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к составлению брачного договора перед свадьбой. Шансонье уверен, что это необходимо, поскольку жизнь непредсказуема.