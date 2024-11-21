Опубликовано 21 ноября 2024, 12:131 мин.
Денис Матросов заявил, что у него дрожали ноги на разводе с Марией Куликовой
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Актер Денис Матросов заявил, что у него дрожали ноги на разводе с Марией Куликовой. Об этом стало известно на съемках шоу «Секрет на миллион».
Несколько лет назад Денис и Мария со скандалом расстались. По словам Матросова, у него дрожали ноги, когда он приходил на судебное заседание.
«Я приходил в суд, и ноги дрожали», — поделился актер.
Несмотря на конфликты, актеры сумели найти общий язык ради сына.
Известно, что Матросов поделится подробностями громкого развода в новом выпуске шоу.
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