Актер Денис Матросов заявил, что у него дрожали ноги на разводе с Марией Куликовой. Об этом стало известно на съемках шоу «Секрет на миллион».

Несколько лет назад Денис и Мария со скандалом расстались. По словам Матросова, у него дрожали ноги, когда он приходил на судебное заседание.

«Я приходил в суд, и ноги дрожали», — поделился актер.

Несмотря на конфликты, актеры сумели найти общий язык ради сына.

Известно, что Матросов поделится подробностями громкого развода в новом выпуске шоу.

Ранее актер Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с третьей женой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что певица Севиль подтвердила слухи о помолвке с артистом Тони.